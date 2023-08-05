بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

حرص أحدى رواد مواقع التواصل الأجتماعي على نشر صورة من جواب رفض دخول أبنته إحدى المدارس الدولية، لأسباب غير وقعية كما وصفها البعض.

حمل جواب رفض الأبنة من المدرسة بعض الأخطاء اللغوية و الإملائية التي تعرضت المدرسة للهجوم بسببها، ومن أسباب رفض الطفلة أنها لا تعرف أن تقوم ببعض العمليات الحسابية بالإضافة إلي ضعف مهارات اللغة الأنجليزية لدى الطفلة التي لم تتجاوز الخمس سنوات.

علق الأب على صورة جواب رفض أبنت من دخولها إحدى المدارس قائلا:"تم بحمد الله رفض بنتي من الالتحاق بالمدرسة.. استخرج من القطعة كلمة انجليزي".

علق رواد مواقع التواصل الأجتماعي على صورة الجواب قائلين:

-فين بقي ال English skills اللي عند اللي كاتب تقرير رفض الأبنة

-اللي كاتب الجواب معداش انجليزي تالتة اعدادي

-أنا مدرس عربي وبتكتب إنجليزي أحسن من كدا



