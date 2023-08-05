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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه خلال حادث تصادم بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه جراء اصطدام سيارة نقل تانك مياه به أثناء رجوعها للخلف بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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وشهدت إحدى التجمعات السكنية "تحت الإنشاء" بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية، مصرع عامل، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام سيارة نقل تانك مياه به أثناء رجوعها للخلف بدائرة قسم شرطة العبور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقى مصرعه إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين مصرع "جابر ع ج"، 34 سنة، عامل سيراميك، ومقيم بني سويف، أثناء قيامه بالعمل بإحدى التجمعات السكنية الجديدة "تحت الإنشاء"، وقيام قائد سيارة بالرجوع للخلف اصطدم به عن طريق الخطأ، ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

القليوبية جهات التحقيق قسم شرطة العبور العبور الصفة التشريحية الطب الشرعى

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