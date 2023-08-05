مصرع شاب تعدى عليه مجهولون لسرقته في القليوبية

تكثف مباحث القليوبية، جهودها لكشف غموض حادث قيام مجهولين بالسطو المسلح وطعن شاب من مدينة الخانكة أثناء عودته من عمله بمدينة العبور.

وتم حجز المصاب بالمستشفى لمدة 5 أيام في حالة خطرة، وتوفى متأثرا بإصابته، حرر محضر بالواقعة، وأمرت نيابة الخانكة، بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط واحضار المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة ، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول " احمد ع. م" 23 سنة، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصاب بعدة طعنات وفى حالة خطيرة.

وتكثف مباحث مركز شرطة الخانكة جهودها لضبط المتهمين، وكشف ملابسات الحادث. جرى تحرير محضر بالواقعة ، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.