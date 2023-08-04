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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاتين فى حادث تصادم بشبين القناطر بالقليوبية.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقيت فتاتان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

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تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغاً من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص، مصرع الفتاتين وهم: "مريم ن ج" 15 عاماً، و "ليلي أ ع"16 سنة إثر اصطدام سيارة نقل بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وأضاف بأنه لم يتعمد دهسمها.

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القليوبية شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر النيابة العامة قطاع أمن القليوبية

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