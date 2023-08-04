ضبط 10 أطنان هياكل دواجن غير صالحة في القليوبية

أطلقت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية بالاشتراك مع إدارة تموين ومجلس المدينة وشرطة المرافق بالخانكة، بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة بتكثيف الرقابة علي الأسواق.



وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان هياكل دواجن ودهون واجزاء ومقطعات دواجن بثلاجة بمدينة الخانكة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وصدور قرار النيابة العامة بإعدام المضبوطات بالمدفن الصحي في الحال.

كما تم ضبط 7 كيلو لحم جملي وبقري ذبح خارج السلخانة، وتم تحرير 3 محاضر وتسليمها للقوة المرافقة لاستكمال الإجراءات.