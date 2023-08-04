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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شاب فى مشاجرة مع أب ونجله بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شاب بالعقد الثاني من العمر فى القليوبية بإصابات بالغة جراء مشاجرة مع عامل ونجله بسبب خلافات بينهما تعديا فيها المتهمان على المجني عليه بسلاح أبيض بإحدى قرى  مركز شرطة بنها.

 وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وألقت مباحث مركز شرطة بنها القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية. 


وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة شاب يدعى أحمد، 22 سنة، ويعمل حدادا مسلحا، مقيمة بإحدى قرى مركز بنها بعدة طعنات نافذة بالجسد إثر مشاجرة مع عامل ونجله بذات القرية لخلافات بينها ، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.

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