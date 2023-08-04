عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن موظفين لقيا مصرعهما أثناء عبورهما الطريق الدائرى بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة موظف وموظفة لقى مصرعهما جراء اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بهم، أثناء عبورهم الطريق الدائري بنزلة الطريق الزراعي دائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة في القليوبية

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

وتلقت مديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بنزلة الطريق الزراعي، وأسفر عن مصرع شخصين.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كلا من "سماح إ ع"، 26 سنة، موظفة مقيمة دائرة مركز شرطة قليوب، و"محمود ا أ"، 35 سنة، موظف، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ إثر إصابتهما بكسور بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة جراء اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بهم، أثناء عبورهم الطريق الدائري بنزلة الطريق الزراعي دائرة قسم شرطة قليوب.
وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

القليوبية جهات التحقيق الصفة التشريحية الطب الشرعى قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة في القليوبية

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

ترشيحاتنا

الأطواف الأمنية بالقاهرة تطارد مجرم حاول الهرب منهم بـ عابدين

البصل بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

رشاوي بتدفع قدامي.. ثورة غضب من نجم الأهلي بسبب السوشيال ميديا.. تفاصيل

الأمن يكشف لغز سرقة لافتات حكومية بمصر الجديدة ويضبط الجناة

حقيقة غلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين لأعمال التطوير

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ