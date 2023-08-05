حبس عاطل لحيازته مخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها حيث ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما أمرت وبإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح والذخائر، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد ربيع، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أ ر م"، 50 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في قضية مشاجرة، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.