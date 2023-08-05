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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يغير هجوم أوكرانيا على سفينة روسية في البحر الأسود أي شيء؟

سفن حربية
سفن حربية


اعتبر محللون، أن أكبر تطور في الحرب الأوكرانية، تمثل في هجوم أوكرانيا على سفينة حربية روسية ، أولينجروسكي جورنايك  ، في البحر الأسود وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

لا تتحمل أوكرانيا غالبًا مسئولية مثل هذه الهجمات ، لكن التأكيد هذه المرة جاء في غضون ساعات.

وقال مصدر مخابرات أوكراني لوكالة رويترز إن الطائرة البحرية بدون طيار كانت تحمل 450 كيلوجراما من مادة تي إن تي عندما اصطدمت بالسفينة التي كانت تقل 100 جندي روسي في ذلك الوقت.

وأضاف المصدر أنه "نتيجة الهجوم حدث للسفينة  ضرر كبير٠ء ولا يمكنها حاليًا القيام بمهامها القتالية".


ولكن ما مدى الضرر الذي لحق بالأسطول الروسي في البحر الأسود بهذا الهجوم؟


وفق ما ذكر محللون "يمكن القول إن التأثير الرئيسي هو تأثير نفسي. هذا هو الأبعد في الأراضي الروسية المطلة على البحر الأسود الذي ضربته أوكرانيا حتى الآن".

وقالوا، إن ذلك يمثل  علامة على أن أوكرانيا قادرة وراغبة في استهداف الموانئ التجارية الروسية.
اعتادت أوكرانيا امتلاك سفينة من نفس الفئة ، لكن ورد أن القوات الروسية استولت عليها أثناء ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

يبلغ طول السفينة 112 مترًا وعرضها 15 مترًا .

يمكن أن تحمل أيضًا ما يصل إلى 500 طن من المعدات والبضائع ، وهي مسلحة بمدفعين بحريين ، واثنين من قاذفات الصواريخ المتعددة ، وأربع قاذفات صواريخ محمولة مضادة للطائرات.

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