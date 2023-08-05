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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة سوهاج بمدينة ناصر جاهزة لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى | فيديو

تسجيل الطلاب لرغباتهم
تسجيل الطلاب لرغباتهم للتقديم الجامعي بالمرحلة الأولى

أكد الدكتور حسن النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن جامعة سوهاج مستعدة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بـ التنسيق الإلكتروني، فالجامعة بها كل الاستعدادات وكل البنية التحتية، لأنها جامعة قديمة، مضيفا أن الجامعة تضم المعامل الإلكترونية.

أماكن توجه الطلاب بجامعة سوهاج لتسجيل رغبات المتخرجين من الثانوية العامة بالمرحلة الأولى  

وأضاف النعماني خلال مداخله هاتفية مرئية عبر تطبيق زووم لبرنامج “هذا الصباح ”المذاع على فضائية “أكسترا نيوز”، أن الجامعة تضم مقرين، مشيرا إلى أن التنسيق يوجد بالمبني القديم بمدينة ناصر أمام نادي الشرطة.

ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، الى أنه تم تجهيز معملين لاستقبال وتسجيل الطلاب رغباتهم بالمرحلة الأولى،  فمعمل نادي تكنولوجيا المعلومات به ٢٠ جهاز كمبيوتر، ومعمل مشروع تقييم طلاب الامتحانات ويوجد به ٦٠ جهاز كمبيوتر.

وجود مهندسين متخصصين مدربين 

وأكد حسن النعماني، على وجود مهندسين متخصصين مدربين على أعلى  مستوي يقوموا بمساعدة الطلاب على كيفية كتابة الرغبات للتقدم للجامعات، ويتم أيضا  تسجيل الاستمارات، و يوجد لجنة كبيرة تضم شبكة المعلومات ورعايا الشباب والأمن الجامعي والعلاقات العامة واتحاد الطلاب، للتسهيل على الطلاب كتابة الرغبات وتحريكهم داخل الجامعة، فعلى بوابة الجامعة سوف يستقبل الطلاب مجموعة من الشباب ليصل بهم إلى المعامل، ويبدأوا في مساعدتهم لكتابة رغباتهم.

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