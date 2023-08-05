تحرير 1043 مخالفة مرورية فى حملة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1043 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1043 مخالفة مرورية، بينها 400 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و532 مخالفة متنوعة، وضبط 15 سائقا بدون رخصة قيادة، و3 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 3 دراجات غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و83 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4150 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 11 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1600 جنيه مصالحات.