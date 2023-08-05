مصرع طالب صعقا بالكهرباء في القليوبية

لقى طالب في الصف الثاني الإعدادى مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب ملامسة المياه لأحد مصادر الكهرباء.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفى.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، يفيد باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للصعق الكهربائى بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "السيد. أ. س"، 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وبسؤال والد الطالب المتوفى، والذى يعمل سائقا، وشاهد الواقعة، أقرا بتعرض الطالب المتوفى للصعق الكهربائى، ولم يتهما أحدا بالواقعة.