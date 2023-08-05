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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قافلة بيطرية مجانية لقرى محافظة القليوبية.. وهذا موعدها

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة ، عن  بدء تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة القليوبية  لعلاج مواشي صغار المربين  والمزارعين بقرى محافظة القليوبية    في الفترة من 5اغسطس الي 8 اغسطس  2023.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين ، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير  وبالتنسيق مع الدكتور  محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وفي هذا السياق ، قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل  البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين أن هذة  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات ومديرية الطب البيطرى  في محافظة القليوبية  وصندوق التأمين على الماشية ومعهد  بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الانتاج  الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية   بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل، أن هذة القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري محافظة  القليوبية .

وأكد فاضل، أن هذة القافلة سوف تقام في عدة قري وهي كالاتي مركز قليوب قرية صنافير يوم السبت 5 اغسطس ويوم الأحد  6 اغسطس بمركز طوخ قرية الحصة والاثنين ٧ اغسطس في مركز  شبين القناطر  قرية  الاحراز ويوم الثلاثاء 8 اغسطس مركز الخانكة قرية الخانكة.

وأضاف أنه في هذه القافلة سوف يتم فحص وعلاج حيوانات الماشية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية.

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