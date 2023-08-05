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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل الهريسة اليمنية على أصولها

طريقة عمل الهريسة
طريقة عمل الهريسة اليمنية

تعتبر طريقة عمل الهريسة اليمنية من حلويات المطبخ اليمني، التي غالبا ما يتم تحضيرها في المناسبات، وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة.

 

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وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل الهريسة اليمنية، وهي من الحلويات اليمنيّة، التي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعتين ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 فرد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الهريسة اليمنية 

 

طريقة عمل الهريسة اليمنية

 

مقادير طريقة عمل الهريسة اليمنية :

1 كيلو جرام لوز مطحون مقشر، مهروس أو فول سوداني

500 جرام سكر

250 ميللي زيت طبخ

50 جرام صبغة برتقالي

2 ملعقة كبيرة هيل مطحون

2 ملعقة كبيرة هيل اسود

1 ملعقة كبيرة جوز

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 لتر ماء

 

طريقة عمل الهريسة اليمنية :

_ نضع كل من الماء والزيت والصبغة والفانيليا على بعضهم البعض في وعاء، ونتركهم للغليان مع التقليب.

_ بعد الغليان يضاف السكر ثم نضع اللوز أو الفول السوداني ثم نقلب حتى يتبخر الماء.

_ يتحول لون الخليط للون البرتقالي، ويتم التقليب حتى يصبح القوام شبه صلب وبعد ذلك يتبخر الماء ويتغير اللون إلى البرتقالي الفاتح، ويصبح أكثر تماسك.

_ يضاف الهيل والجوز ونقلب المعجون.

_ نضع الهريسة في قوالب، ونتركها لتبرد قبل التقديم.

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