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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد عددا من المصانع المنتجة بمنطقة هوُ

منطقة هو الصناعية
منطقة هو الصناعية

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، عددا من المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية بـ هوّ نجع حمادي ، لمتابعة انتظام عمل خطوط الإنتاج بها.

 

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء بقنا ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، و محمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، و محمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية.

 

 

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استهل محافظ قنا جولته، بتفقد مصنع لإنتاج البلاستيك، والمقام علي مساحة ١٠٠٠ متر ، بطاقة انتاجية تصل إلى ٣٠٠ طن شهرياً، من خلال ١٤ خط انتاج، يوفر ٥٥ فرصة عمل للشباب، يتم تصدير انتاج المصنع للخارج.

 

كما تابع محافظ قنا ، جولته بتفقد مصنع للدهانات، والمقام علي مساحة ١٢٥٠ متر، ويوفر ١٠ فرص عمل للشباب.

 

واستمع محافظ قنا ، إلى شرح مفصل حول منتجات المصنعين وخطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التشغيل لحماية العاملين والحفاظ علي المصنع والمعدات.

 

وقال محافظ قنا ، إن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

ودعا الداودى، رجال الأعمال للقدوم للإستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات إستثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمة المميزة، بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.

 

يُذكر أن المنطقة الصناعية بـ هوّ تقع على مساحة ٥٠٠ فدان، تم تقسيمها إلي ٥٥٢ قطعة منها ٢٣١ قطعة مخصصة للمشروعات، وتضم ١٦٤ مصنع؜، منها ٧٠ مصنع منتج و ٨٦ مصنع تحت الإنشاء و ٥ مصانع فى مرحلة استخراج الأوراق وإنهاء التراخيص، و ٣ مصانع متوقفة بإجمالى استثمارات تصل الى مليار جنيه، وتوفر ٦ آلاف فرصة عمل.


 

 

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