تنظيم ندوة للتوعية بقانوني العمل وذوي الإعاقة بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة توعية بعنوان: "قانوني العمل وذوى الإعاقة،" وذلك بمقر شركة بلاك شادو للأمن والحراسة ، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها المديرية للتوعية بأحكام قانون العمل وتعزيز علاقات العمل العمل بين للعمال وأصحاب العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتوعية والتثقيف بقانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم داخل أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق مزيد من المزايا للطرفين.

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية، أن الندوة حضرها العضو المنتدب والمدير المسئول لشركة بلاك شادو للخدمات الأمنية والحراسة احمد سعيد صابر حمودة، وصالح الحداد مدير الموارد البشرية لشركة بلاك شادو للخدمات الأمنية والحراسة، وتضمنت الندوة شرح أحكام قانون العمل فيما يخص محتويات ملف العامل وقانون العمل وذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشته، وقانون الطفل وقرار وزير العمل فيما يخص ذلك.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة شملت أيضاً توعية المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تخص حقوق العمال وواجباتهم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، والمواد القانونية المنظمة لذلك، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية التي تحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.