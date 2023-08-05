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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 ورش عمل للطلاب الموهوبين بإدارات الوادي الجديد التعليمية خلال أسبوع

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن مواصلة تنفيذ خطة عمل الأنشطة الصيفية والتي تنفذها المديرية للطلاب الموهوبين بالتعاون والتنسيق مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.
ولفت إلى أنه جرى تنظيم مجموعة من ورش العمل بلغت نحو 10 ورش متنوعة لصقل وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين بعدة مجالات وذلك في الإدارات التعليمية المختلفة.

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وجاءت الورش كالتالي:
● التدريب على كيفية استخدام الإيميل الموحد للطلاب.

● برنامج إبداعي في خطي سر موهبتي ولأول مرة  التدريب على تحسين الخط باللغة الإنجليزية.

● برنامج (شخبط شخابيط) لتنمية مهارات الرسم والتلوين.

● برنامج إدارة واستثمار الوقت.

● جلسات نقاشية حول الحماية من أخطار الإنترنت وكيفية تأمين الصفحات.

● حلقات نقاشية حول التعريف بالمحميات الطبيعية الموجودة بالمحافظة وكيفية الحفاظ عليها.
● حلقات تحاورية حول القيم الأخلاقية.

● ورشة عمل فنية عن الاهتمام بالبيئة.

●  صقل وتنمية مهارات الطلاب  ببرامج الحاسب الآلي.

● مونتاج وتصميم الفيديو بأحدث البرامج المتطورة.
هذا إلى جانب الاستمرار فى تدريب فريق الكورال من الطلاب الموهوبين

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