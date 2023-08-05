36 مؤسسة تعليمية بدمياط تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

أكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى قرار برقم 227 بتاريخ 26/7/2023 باعتماد 36 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط منها 23 مؤسسة من المؤسسات التي تمت زيارتها للاعتماد من خطة 2022/2023 ، و13 مؤسسه من خطة 2021/2022 )

وهنأ "وكيل الوزارة" جميع القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس وهيئات التدريس الحاصلة علي الاعتماد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

والمؤسسات هي إدارة دمياط عدد 2 مؤسسة هي روضتى عوض الصياد و التجريبية المطورة، إدارة الروضة عدد 4 مؤسسة هي روضتي بنى الغوابين ب والشهيد أبو الفضل ومدرستى بنى الغوابين ب وأحمد شلبى عبد الباقي الابتدائية، وإدارة دمياط الجديدة عدد 4 مؤسسة هي مدرستي الكفراوي الرسمية لغات ورويال للغات الإعدادية وروضتى دمياط المتميزة للغات وزيد بن حارثة ، وإدارةفارسكور عدد 7 مؤسسات هي روضتي شهداء الناصرية و أولاد خلف (الشهيد رجاء على طه) ومدرسة الشهيد يحيى محمود الصعيدي ومحمد عبد العال العيوطي و شرباص تعليم أساسي الإعدادية ومدرسة عبد الهادي الإمام و محمد طارق ابو الفرح الابتدائية.

وإدارة الزرقا عدد 5 مؤسسة هي مدرسة الشهيد عزت الشامي و كفر تقي و الجمهورية الابتدائية وروضتى عزبة فرج سالم و سعد بصيلة (ميت الخولى) وادارةكفر سعد عدد 7 مؤسسة هي مدرسة وحدة كفر سعد البلد الابتدائية و كفر سعد البلد الابتدائية المشتركة ومدرسة وحدة كفر سعد ثان (محمود سمير ) وعزبة 3 وخزان عاشور وكفر سعد الاعدادية بنين، ادارة للسرو عدد 2 مؤسسة عطا الله الإعدادية والنيل الحديثة المشتركة دقهله الابتدائية إدارة عزبة البرج عدد 3 مؤسسة هي روضة الشيخ ضرغام و الجواهرة والرطمة.، ادارة ميت أبو غالب عدد 1 مؤسسة هي مدرسة كفر المنازلة للتعليم الأساسي (المرحلة ابتدائية)، اإدارة كفر البطيخ عدد 2 مؤسسة هى مدرستي عاطف سليم بنات والسلام الابتدائية.