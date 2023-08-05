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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عبدالباقي : هذا وجه الاختلاف بين كريم محمود عبدالعزيز ووالده

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز وكريم

كشف الفنان أشرف عبدالباقي، حقيقة وجود تشابه بين الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز ووالده الراحل، نظرا لمدى قربه منهما.

وقال أشرف عبدالباقي، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان المذاع على قناة صدى البلد، إن أول تعامل له مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان عام 1987 وكان نجله كريم عمره سنة واحدة.

وتابع أشرف، أن كريم مختلف عن والده، وعلى الرغم من أنه لديه جينات من والده، إلا أنه بمفرده لديه شخصية خاصة به، وجميل وشاطر ومجتهد.

واستكمل، أنه جمعته تجربة فنية مع كريم محمود عبدالعزيز بمسرحية «البنك سرقوه» التي عرضت بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

مواهب

وعن المواهب الفنية، أضاف أشرف عبد الباقي: «مفيش مكان في العالم مفهوش مواهب، ومفيش حد مش بيمثل، فالطفل لما بيتولد بيمثل أنه بيعيط عشان والدته تشيله، ولما يكبر يمثل أنه تعبان عشان ميروحش المدرسة».

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