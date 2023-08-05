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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023م لتسجيل رغباتهم

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

بدأ مكتب التنسيق الإلكتروني داخل جامعة الوادي الجديد اليوم السبت، في استقبال طلاب المرحلة الأولى للقبول لطلاب الثانوية العامة. وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن مكتب التنسيق بدء في استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة استعدت لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.

 

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من جانبه، قال الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،انه قد تم تجهيز معمل حاسب آلى على أعلى مستوى بمقر المبنى الإدارى للجامعة ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لتقديم خدمة متميزة مجانية لأبنائنا الطلاب وأولياءأمورهم.

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