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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تضرر ناقلة نفط في هجوم أوكراني قرب شبه جزيرة القرم

صدى البلد

قال مسؤولون روس إن ناقلة نفط روسية تقل طاقم مكون من 11 شخصا، أصيبت في هجوم أوكراني في البحر الأسود.

وأضافوا أن غرفة محركات السفينة تضررت في الضربة التي وقعت خلال الليل في مضيق كيرتش، لم يصب احد.

وعلى الجانب الاخر، لم تعلق أوكرانيا، لكن مصدرا بجهاز الأمن الأوكراني قال لبي بي سي إنه تم استخدام طائرة بدون طيار في الهجوم الذبي وقع اليوم السبت ويعد هو الثاني من نوعه في غضون عدة أيام باستخدام مثل هذه الأسلحة. 

لكن روسيا لم تعترف بأي ضرر وقع خلال هجوم الجمعة.

وتشير الأبحاث التي أجرتها BBC Verify إلى أن أوكرانيا نفذت عدة هجمات بطائرات بدون طيار.

ويربط مضيق كيرتش البحر الأسود وبحر آزوف ، ويفصل شبه جزيرة القرم - شبه جزيرة أوكرانيا التي ضمتها موسكو في عام 2014 - وشبه جزيرة تامان الروسية.

وقال مصدر بجهاز الأمن الأوكراني لبي بي سي إن عملية السبت أجريت بالاشتراك مع البحرية الأوكرانية ، وأنه تم استخدام 450 كيلوجرامًا من مادة تي إن تي المتفجرة.

وأضافوا إن الناقلة كانت محملة بالوقود بحيث شوهدت 'الألعاب النارية' من بعيد.

وتقول وكالة النقل البحري الروسية إن الناقلة Sig كانت تقع على بعد 17 ميلا (27 كيلومترا) جنوب جسر القرم.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية عن مسؤول من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإقليمي في البلاد قوله إن قاطرتين وصلتا بالفعل إلى موقع الهجوم - إلى الجنوب من مضيق كيرتش.

وقال المسؤول 'تضررت غرفة المحرك .. ليس كثيرا لكنها تضررت.'

وقالت وكالة النقل البحري الروسية في وقت لاحق إن السفينة بها ثقب 'في منطقة غرفة المحرك بالقرب من خط الماء من جانب الميمنة، ويفترض أنه نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار'.

وأضافت 'السفينة طافية على قدميها'.

كما أفادت وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة أنه تم إطفاء الأنوار على جسر القرم - في أقصى الشمال - وتوقفت جميع حركة المرور وسط تحذيرات من هجوم وشيك.

وقالت أوكرانيا يوم السبت إنها حددت ستة موانئ روسية على البحر الأسود على أنها مناطق 'معرضة لخطر الحرب'، في إشارة إلى أنها قد تستعد لمزيد من الهجمات على أراضي موسكو.

وحذر أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ، من أن كييف تستعد لتوسيع 'نطاق' و 'نطاق العمليات القتالية' في روسيا.

البحر الأسود البحرية الأوكرانية النقل البحري هجوم اوكراني هجوم وشيك جهاز الأمن الأوكراني ناقلة نفط روسية

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