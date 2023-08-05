لإرسالها للرئيس .. قرار جديد من الحوار الوطني بشأن مخرجات الجلسات

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، إن لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة للحوار الوطني، تواصل عقد اجتماعات متخصصة مكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن والخبراء والمتخصصين، تمهيدًا لنظرها فور الانتهاء منها من مجلس أمناء الحوار.

وأضاف المجلس في بيان له: من المنتظر رفع توصيات ومقترحات ضمن محاور الحوار الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، أهمها ما يخص النظام الانتخابي لمجلسي البرلمان، وقضايا قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون حرية تداول المعلومات، ومفوضية منع التمييز، وتحديات التعاونيات والعمل الأهلي، ومسائل الولاية على المال.