الرياح القوية وألسنة اللهب الحارة السبب.. اشتعال حرائق الغابات في البرتغال

اشتبك أكثر من 1100 من رجال الإطفاء و 14 طائرة تحمل المياه في حريق هائل في منطقة كاستيلو برانكو بوسط البرتغال، اليوم السبت، فيما قالت سلطات الحماية المدنية إن الظروف الجوية الحارة والرياح تعني أن إخمادها قد يستغرق أيامًا.

ووصل الدخان الناتج عن الحريق ، الذي دمّر نحو 60 كيلومترًا مربعًا من الغابات والشجيرات، إلى محمية فاطيما على بعد حوالي 100 كيلومتر حيث تجمع مئات الآلاف من الحجاج لرؤية البابا فرانسيس يوم السبت.

وأجلت السلطات حوالي 100 قروي كإجراء احترازي ، لكن قائد الدفاع المدني جودي راتو قال للصحفيين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المنازل بسبب الحريق.

وقال إن الحريق الذي اندلع بعد ظهر يوم الجمعة في منطقة نائية سيتطلب 'بضعة أيام من العمل' لاحتوائه لأن الأرض بها الكثير من المواد القابلة للاحتراق.

توقعت وكالة الأرصاد البرتغالية الحكومية أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) يوم الأحد في كاستيلو برانكو ، ارتفاعًا من 38 درجة مئوية يوم السبت.

وأصدرت أيضا إنذارا أحمر بشأن ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة لشبونة ، على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي ، حيث من المتوقع أن تصل موازين الحرارة إلى 41 درجة مئوية في اليوم الأخير من زيارة البابا.

أغسطس هو عادة أكثر شهور السنة سخونة في البرتغال.

تسبب الطقس القاسي في يوليو في حدوث فوضى في جميع أنحاء الكوكب ، حيث أدت درجات الحرارة القياسية في الصين والولايات المتحدة وأجزاء من جنوب أوروبا إلى اندلاع حرائق ونقص في المياه وارتفاع في حالات دخول المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.