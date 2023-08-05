جماعات حقوقية تطالب لاوس بالإفراج عن المحامي الصيني المفقود

وقعت العشرات من جماعات حقوق الإنسان على عريضة مشتركة تطالب سلطات لاوس بالإفراج عن محام صيني بارز حيث حذرت سفارتها في بريطانيا من احتمال ترحيله إلى الصين.

وتصاعدت المخاوف بشأن لو سيوي بعد أن فُقد في لاوس أثناء سفره إلى الولايات المتحدة.

وتقع لاوس عبر الحدود الجنوبية الغربية للصين وكانت لفترة طويلة نقطة خروج مشتركة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر، للمنشقين الصينيين الذين يحاولون مغادرة البلاد.

وطالبت المجموعات الحقوقية الـ 85 من جميع أنحاء العالم حكومة لاوس 'بوقف جميع عمليات إعادة لو سيوي إلى الوطن والإفراج عنه فورًا وفقًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان'.

وأضافت قائلة: 'نشعر بقلق بالغ من تعرضه لخطر الإعادة القسرية إلى الصين حيث يواجه احتمالية كبيرة بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة' ، كما دعت البلاد إلى الكشف عن مكان وجوده وسلامته.

ولم تتمكن سي إن إن من الوصول إلى سلطات لاوس يوم الجمعة ، لكن سفارتها في بريطانيا أكدت اعتقاله في وقت لاحق من ذلك اليوم لمجموعة المحامين التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها

وأضافت أن لو اعتقل في 28 يوليو تموز 'للاشتباه في استخدامه لوثائق سفر مزورة' لكنه أضاف أنه 'يتمتع بصحة جيدة' ، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها شبكة سي إن إن.

قال الموقعون على العريضة المشتركة إن لو 'خضع لمراقبة وثيقة من قبل السلطات الصينية ويخضع لحظر خروج منذ مايو 2021'.

أصبح كونك محاميًا في مجال حقوق الإنسان محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد في ظل حكم شي جين بينغ ، زعيم الصين الأكثر حزماً في جيل كامل.

تم القبض على المئات من المحامين الحقوقيين المعروفين في عام 2015 فيما أطلق عليه لاحقًا 'حملة 709'.

مثل لو زميله محامي حقوق الإنسان يو وين شنغ بعد أن انتهى به المطاف في قفص الاتهام لتوليه قضية عدد من المحتجزين في الجولة الأولى.

في الآونة الأخيرة ، فقد لو رخصة مزاولة المهنة بعد تمثيله لأحد النشطاء الـ 12 الذين اعترضهم حرس السواحل الصينيون في البحر وهم في طريقهم إلى تايوان أثناء محاولتهم الفرار من هونغ كونغ.

شهد الاعتقال

وقالت مجموعة تشاينا إيد ومقرها الولايات المتحدة ، والتي تصف نفسها بأنها 'منظمة حقوق إنسان مسيحية دولية غير ربحية' وأحد الموقعين على العريضة ، إن نشطاء شهدوا اعتقال لو في لاوس. قالت المجموعة إن لو حصل على تأشيرات دخول لكل من لاوس والولايات المتحدة وكان في طريقه 'للم شمله بأسرته'.

'اعتقلت شرطة الهجرة (لو) أمام اثنين من موظفي ChinaAid. وقالت الجماعة في بيان 'كانت هناك معلومات قليلة عن لو منذ اعتقاله في 28 يوليو'.

نشرت المجموعة مقطع فيديو على موقع يوتيوب لما قالوا إنه لحظة القبض على لو. وأظهرت ثلاثة رجال يرتدون زيا عسكريا ورجل يشبه لو بجوار سيارة تويوتا بيضاء على جانب الطريق.

وقالوا لشبكة CNN إن نسخة سابقة من الالتماس مع 75 موقعًا تم تمريرها إلى سفارة لاوس في بريطانيا في وقت سابق ، مع التخطيط للاحتجاج في لندن يوم السبت.

وصف المتحدث الرسمي باسم تحالف هونغ كونغ الياباني للديمقراطية ، سام ييب ، الذي وقع أيضًا على العريضة ، كيف تتسابق المجموعات مع الزمن بالنظر إلى 'السجل السلبي' لحكومة لاوس في كيفية تعاملها مع النشطاء محليًا.

وقال لشبكة CNN: 'هناك حالة طوارئ حقيقية لمنعه من الترحيل إلى الصين لحماية أمنه'.

للصين تاريخ طويل في فرض حظر خروج على الأفراد في محاولة لإجبار المجرمين المشتبه بهم على الاستسلام أو حل النزاعات التجارية أو الضغط على المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام.

لاوس طريق شهير للصينيين الذين يحاولون تجنب الهجرة القانونية. يتوجه الكثيرون إلى تايلاند ، وهي مركز رئيسي للرحلات الدولية.

لكن طريق لاوس يحمل في طياته مخاطر.

تُعرف رسميًا باسم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ، ولديها واحدة من الحكومات الشيوعية القليلة المتبقية في العالم ، والتي تعمل في ظل نظام مبهم للحزب الواحد ولقادته علاقات وثيقة مع بكين.