مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

اتخذت الدولة عدة إجراءات تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، ومنها توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع والمباني الحكومية والمباني الخدمية، وعمل بعض الموظفين من المنزل وفق خطة تم التوافق عليها.

تطبيق قرار العمل من البيت

ويبدأ اعتبارًا من غد الأحد، عمل موظفي الوزارات والمصالح والجهات الحكومية على مدار شهر من المنزل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء - بأنه (اعتبارًا من السادس من أغسطس الجاري، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين").

ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليومٍ زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقًا لما يراه كل وزير أو مسئول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام "الأونلاين" طوال اليوم.

وقال حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والمصالح الحكومية غدًا يطبق في عدد كبير من الشركات الكبرى في العالم "تطبق نظام العمل من المنزل للعديد من الأغراض ومنها ترشيد الطاقة المستهلكة".

وأضاف سلماوي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العمل في المنزل سيكون لها أثر إيجابي بتخفيف الازدحام في الشوارع والضغط على المواصلات بالإضافة إلى ترشيد الطاقة، مشيرا إلى أنه ل ابد من تحليل نتائج تجربة العمل من المنزل يوم في الأسبوع وهذه التجربة جيدة وقد تكون نمط للعمل في المستقبل.

موظفي الوزارات والمصالح

وأوضح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، بأن عمليات فصل التيار الكهربائي؛ تشهد درجة عالية من الانضباط حيث يتزامن قطع التيار مع رأس الساعة، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بتخصيص يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس ليكون عمل من المنزل، مؤكدًا أن هناك 18 جهة حكومية ستبدأ عملها من المنزل غدًا، وأن هناك العديد من الدول تعمل بهذا النظام العمل أون لاين منذ قبل 20 عاما.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، إنه نظرًا لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".

وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقًا لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم.

هيئات وجهات تعمل أونلاين

ويجري تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنظام عمل الموظفين «أونلاين» من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، لتخفيف أحمال الكهرباء، وذلك في الوزرات والهيئات الحكومية التي لا ترتبط بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، والتي تمتلك بنية تكنولوجية للعمل « أونلاين»، ويتمتع موظفيها بالقدرة على العمل من على بعد دون الحاجة للحضور إلى مقرات العمل، ومنها:

موظفو مديريات العمل في جميع المحافظات

موظفو مديريات التنظيم والإدارة في المحافظات المختلفة

موظفو ديوان عام وزارة التخطيط والجهات التابعة له

العاملون في وزارة التنمية الإدارية

العاملون في ديوان عام وزارة التنمية المحلية

موظفو وزارة العمل

موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات

العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الموظفون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

العاملون في قطاعات وزارة البترول المختلفة

موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات

موظفو وزارة الشباب والرياضة

العاملون في جميع مديريات الشباب والرياضة في المحافظات

العاملون في وزارة الاستثمار

العاملون في وزارة الثقافة

موظفوا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي

موظفو ديوان وزارة الزراعة

وأعلنت الحكومة، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول عن جداول التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها.

كما تعمل لجنة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء والتى تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، و تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.