عادل حمودة : كتاب الجمهورية عمل فلسفي كلاسيكي يناقش المجتمعات المثالية

استعرض الإعلامي عادل حمودة برنامج واجه الحقيقة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة كتاب "الجمهورية" ضمن أهم 10 كتب سياسية يجب أن يقرأها السياسيون وإلا عليهم البحث عن مهنة أخرى.

وأوضح «حمودة» أن كتاب الجمهورية عمل فلسفي كلاسيكي يقدم رؤية تناسب مجتمع مثالي، والف الكتاب الفيلسوف اليوناني ارستوكاليس بن أرستون الشهير بأفلاطون، والكتب مقسم إلى 10 فصول مستقلة، ويبدأ الكتاب بمناقشة العدالة وطبيعة الرجال الذين يجسدونها، والعدالة ليست مرغوبة في حد ذاتها ولكنها ضرورة للمجتمع السوي السليم، كما يناقش الكتاب أيضا أشكال الحكومات، ويستعرض مزايا وعيوب كل شكل، وأفضل شكل للحكومة في رأيه هو ما يسميه "مملكة فيلسوفة"، والحكام في هذه المملكة فلاسفة يحكمون لصالح الجميع بالعدل.

وأشار حمودة إلى أن أحد أشهر فصول الكتاب هو "رمزية الكهف"، في رمزية الكهف نجد: مجموعة من الأشخاص المقيدين بالسلاسل، نجدهم في كهف، لا يمكنهم سوى رؤية الظلال على الحائط، يستخدم أفلاطون هذا الرمز لتوضيح نظريته عن المعرفة، وليؤكد أيضا أهمية التعليم في مساعدة الناس على رؤية الحقيقة.

وأشار حمودة إلى أن كتاب الجمهورية يثير الأفكار، يطرح أيضا أسئلة مهمة عن: طبيعة المجتمعات وأهمية العدالة، ومعنى الحياة، والمؤكد ان كثير من أفكار أفلاطون قديمة أو غير عملية.، لكن تأكيده على الحكمة في الحكم يظل فضيلة سياسية حتى يوم القيامة،، والدولة المثالية كما يراها أفلاطون تتكون من ثلاث طبقات اجتماعية: طبقة التجار والحرفيين، طبقة الحراس، وطبقة الملوك والفلاسفة.