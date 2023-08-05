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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجة حرارتها كسرت الـ 54.. تعرف على أكثر دولة ساخنة بالوطن العربي

اكثر دولة ساخنة بالوطن
اكثر دولة ساخنة بالوطن العربي درجة حرارتها كسرت الـ 54

أصبحت مدينة في الشرق الأوسط "غير صالحة للعيش" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، سجلت الكويت، الواقعة بين العراق والخليج العربي، درجة حرارة 54 درجة مئوية (129 فهرنهايت) - ثالث أعلى قراءة في العالم - في 21 يوليو 2016. 

تشتهر مقاييس البلاد أيضًا بالحرارة، وقد اخترقت أيضًا 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) لمدة 19 يومًا في عام 2021 - وهو رقم قياسي من المتوقع أن يتم تحطيمه هذا العام مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

يتوقع علماء المناخ الآن ارتفاع درجات الحرارة هناك 5.5 درجة مئوية (42 فهرنهايت) بحلول نهاية القرن.

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أساس سنوي ، انخفض معدل هطول الأمطار السنوي في البلد القاحل بالفعل مع زيادة وتيرة وشدة العواصف الترابية نتيجة لذلك.

اكثر دولة ساخنة بالوطن العربي درجة حرارتها كسرت الـ 54

 يمكن أن تشكل درجات الحرارة أيضًا خطرًا على الحياة ، حيث تزعم التقارير أن الطيور قد ماتت من السماء وأن فرس البحر قد غلى في الخليج.

تعتبر حرارة 50 درجة مئوية مؤثرة أيضًا على البشر حيث يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة إلى إجهاد الحرارة ومشاكل في القلب والأوعية الدموية وحتى الموت. 

تقوم المدينة بتعويضات لمحاولة وقف الكثير من الوفيات المرتبطة بالحرارة.. يوجد الآن شارع تسوق داخلي بالكامل ، تصطف على جانبيه أشجار النخيل ومحلات على الطراز الأوروبي لحماية السكان والزوار من أشعة الشمس.

الكويت الشرق الاوسط ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة العراق الخليج العربي

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