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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر : رفع مستوى وكفاءة الأطباء في مختلف التخصصات

خلال اللقاء العلمي
خلال اللقاء العلمي اليوم

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، على حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على التعاون والانفتاح وتوطيد العلاقات العلمية بين كليات جامعة الأزهر والجمعيات العلمية المتخصصة؛ بهدف النهوض والارتقاء العلمي بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف المجالات العلمية، ودعمًا لمسيرة التعليم الطبي المستمر. 

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح اللقاء العلمي المشترك بين قسم جراحة العظام بكلية طب بنين بالقاهرة، برئاسة الدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين بالقاهرة، وجمعية مناظير المفاصل المصرية EGGA برئاسة الدكتور عادل حامد، رئيس قسم جراحة العظام الأسبق بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة رئيس مجلس إدارة جمعية مناظير المفاصل المصرية.

وأوضح صديق أن مثل هذه اللقاءات العلمية من شأنها أن تسهم في رفع مستوى وكفاءة الأطباء في مختلف المجالات الطبية من خلال تبادل الخبرات، خاصة وأن هذه اللقاءات تكون بمشاركة كبار الأساتذة في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح الدكتور فيصل زايد، أستاذ جراحة العظام رئيس وحدة مناظير المفاصل بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة منظم اللقاء العلمي، أن اللقاء شهد إقبالًا كبيرًا من أطباء العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب مشاركة أطباء العظام بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أن اللقاء تم بإشراف ودعم الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، وبمشاركة الدكتور سمير الشورى، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، مشيرًا إلى أن اللقاء العلمي تضمن محاضرات علمية وأوراق بحثية حول الجديد والحديث في تخصص جراحات  مناظير المفاصل بمشاركة شباب الأطباء في أقسام العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة إلى شباب الأطباء في كليات الطب بالجامعات المصرية.

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