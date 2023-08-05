ملحقش يفرح .. ضبط المتهم بقتل شاب قبل خطوبته بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على المتهم بقتل شاب قبل حفل خطوبته بيومين وجرى عرضه على الجهات المختصة بالتحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخانكة، بمصرع شاب يدعى زياد رضا، 21 عاما على يد عاطل يدعى محمود م، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته في الحال.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، أن المجني عليه، كان يستعد لحفل خطوبته، الذي كان من المفترض عقده بعد يومين.



فيما قال أحد شهود العيان أن المجني عليه معروف بالشهامة والطيبة طوال حياته، مؤكدا أن يوم الواقعة كان بصحبته، وعقب توصيل والدته بعد الكشف عليها لمنزلها، ذهبا لتوزيع كروت حفل خطوبته.



وأوضح شاهد العيان أنه تفاجأ بظهور المتهم أمامهما قائلًا: بتشتمونى ليه، فرد عليه الضحية قائلا: محصلش، وبعد ذلك طعنه المتهم في بطنه وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا، وذلك بعد أن أصابه هو أيضا بجرح نافذ في الوجه.



وأشار تم نقل زياد للمستشفى ولكن لم تفلح محاولات الإسعاف وتوفي فور وصوله.