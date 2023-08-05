عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملحقش يفرح .. ضبط المتهم بقتل شاب قبل خطوبته بالقليوبية

المجني عليه
المجني عليه

ألقت مباحث القليوبية  القبض على المتهم بقتل شاب قبل حفل خطوبته بيومين وجرى عرضه على الجهات المختصة بالتحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخانكة، بمصرع شاب يدعى زياد رضا، 21 عاما على يد عاطل يدعى محمود م، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته في الحال.

حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

ضبط 890 عبوة سجائر في حملة تموينية بالقليوبية

 وتبين من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، أن المجني عليه، كان يستعد لحفل خطوبته، الذي كان من المفترض عقده بعد يومين.


فيما قال أحد شهود العيان  أن المجني عليه معروف بالشهامة والطيبة طوال حياته، مؤكدا أن يوم الواقعة كان بصحبته، وعقب توصيل والدته بعد الكشف عليها لمنزلها، ذهبا لتوزيع كروت حفل خطوبته. 


وأوضح شاهد العيان أنه تفاجأ بظهور المتهم أمامهما قائلًا: بتشتمونى ليه، فرد عليه الضحية قائلا: محصلش، وبعد ذلك طعنه المتهم في بطنه وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا، وذلك بعد أن أصابه هو أيضا بجرح نافذ في الوجه. 


وأشار تم نقل زياد للمستشفى ولكن لم تفلح محاولات الإسعاف وتوفي فور وصوله.

القليوبية مباحث القليوبية الخانكة الأجهزة الامنية الجهات المختصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

كان يستعد لخطوبته .. مصرع شاب فى مشاجرة مع عاطل بالقليوبية

حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

ضبط 890 عبوة سجائر في حملة تموينية بالقليوبية

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في القليوبية

ترشيحاتنا

"كونا" تبرز تأكيد السيسي وبن زايد على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك

السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 6-8-2023

النيابة العامة تتخذ إجراءات لتحديد المتسبب في حريق وزارة الأوقاف

أسعار تويوتا كامري الجديدة في الكويت

الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا قائمة.. والبريكس القلب النابض لعدم الانحياز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ