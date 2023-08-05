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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 890 عبوة سجائر في حملة تموينية بالقليوبية

علب سجائر
علب سجائر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة، على محال بيع وتجارة السجائر.

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وقالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها، أنه نظرا لشكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع أسعار السجائر، قامت إدارة تموين قليوب، بحملة مسائية برئاسة الدكتور إيهاب فتحي مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي وأسفرت عن تحرير 2 محضر جنح لتجار سجائر للامتناع عن بيع السجائر، كما تم التحفظ على المضبوطات.


وأسفرت الحملة عن ضبط 890 عبوة سجائر متنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة لبيعها بأعلى من السعر المحدد، وكذلك الامتناع عن إعلان الأسعار

القليوبية تجارة السجائر ارتفاع أسعار السجائر مديرية التموين التجارة الداخلية

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