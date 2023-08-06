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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا BMW تعلن إيقاف إنتاج هذه الفئة من السيارات

صدى البلد

أكدت BMW رسميًا أن 6 Series Gran Turismo قد نفد إنتاجها الآن، وأوضحت الشركة البافارية أن الإنتاج سينتهي في الخريف ، وليس على الفور كما ذكر صانع السيارات سابقًا.

BMW 6 Series Gran Turismo

 صرحت ليانا دروز، المتحدثة باسم السلسلة 5 و 6 Series، لموقع Motor1 قائلة "كما تعلم ، فإن دور طرازات BMW 6 Series Coupé ، و Convertible ، و Gran Coupé السابقة تم تحقيقه الآن من خلال BMW 8 Series المقابلة، كانت BMW 6 Series GT (G32) آخر طرازات الفئة السادسة المتبقية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ السلسلة الخامسة (G30 / G31).

 

في سياق إعادة تشغيل السلسلة الخامسة في عام 2023 ، سيتم إيقاف إنتاج BMW 6 Series GT ، ومع ذلك ، لا تزال بعض المركبات متاحة تجاريًا.

BMW 6 Series Gran Turismo

تم إطلاق BMW 6 Series Gran Turismo في عام 2017 ، ولم تحقق نجاحًا كبيرًا في السوق، لم يتم تسجيل العديد من المبيعات للعملاء من القطاع الخاص ، وقد تم استخدامه في الغالب كوسيلة نقل من وإلى المطار والفندق في بعض البلدان الأوروبية. لذلك ليست مفاجأة أن BMWلديها خطط للتوقف عن النموذج في وقت لاحق من هذا العام.

BMW 6 Series Gran Turismo

بينما لم يتم تأكيد أي شيء في هذه المرحلة ، تشير BimmerTodayإلى أنه سيتم إسقاط 6 Series GTمن نطاق العلامة التجارية لعام 2024. على الأرجح ، هذا يعني أن السيارة السياحية الكبيرة ذات المظهر الغريب ستبقى على خطوط الإنتاج لبضعة أشهر أخرى فقط قبل تقاعد لقب السلسلة السادسة مرة أخرى. 

BMW 6 Series Gran Turismo

لماذا اتخذت BMWهذا القرار؟ الجواب بسيط للغاية - الطلب عليه ببساطة غير موجود. تم بيع 509 وحدات فقط من الطراز في ألمانيا العام الماضي ، وهو رقم منخفض، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن عائلة 5 Series (التي تشترك في نفس المنصة والمحركات) كانت في الأرقام الأربعة كل شهر في عام 2022. في منتصف عام 2023 ، يعد الطراز 6 Series Gran Turismoهو الطراز الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية في البلاد حيث تم تسليم 237 سيارة فقط.

 

BMW 6 Series Gran Turismo 6 Series Series Coupé

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