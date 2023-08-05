محافظ الوادي الجديد: نشارك بـ 182 مشروعًا في مبادرة «الخضراء الذكية»

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي المشروعات المتقدمة للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة بلغ 182 مشروعًا مستوفية الشروط والضوابط المعلنة من قِبل اللجنة التنفيذية للمبادرة.

وأوضح أن المحافظة قامت بتشكيل لجان تنفيذية وفرعية بمراكز المحافظة؛ لتقديم الدعم للراغبين في التقديم بالمبادرة والإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة.

وكان السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة، أكد أنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر القادم؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها عالميًا التي تتضمن حلول للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية ودعم المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة وتراعي البعد البيئي في مراحلها المختلفة.