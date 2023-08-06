نقابة الصيادلة: أمريكا وأوروبا ودول متقدمة تستعين بالمواد الخام الصينية والهندية بصناعة الدواء

أشاد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة الصيادلة، بقرار الإفراج عن مواد خام لأدوية الغدة الدرقية تكفي 6 أشهر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إن البعض يلجأ للأدوية المستوردة، مضيفًا: "للأسف أدوية الغدة من الأدوية الخطرة في توقفها، لأن كل خلية في الجسم تتأثر بالغدة، ويجب أن يتم أخذها في مواعيدها كي يمارس المريض حياته".

وذكر “رمزي” أن هناك أدوية في أمريكا وأوروبا والدول المتقدمة تستعين بالمواد الخام من الصين والهند، والدواء سلعة تختلف شكلًا ومضمونًا عن أي سلعة أخرى وتخضع لمعايير عالمية.



وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة الصيادلة على أنه يوجد إمكانيات فنية هائلة للتصنيع الدوائي في مصر وبحاجة لقرارات جريئة وقوية، بجانب الوعي العام من المواطنين.