للارتقاء بالأداء المهنى .. بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ونقابة الصيادلة بالقاهرة

وقع اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و د.محمد منصور الشيخ نقيب صيادلة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين وذلك بقصر الزعفران وبحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من العمداء والوكلاء ومن نقابة الصيادلة بالقاهرة عمرو صبحى نائب مدير الشئون القانونية لنقابة الصيادلة بالقاهرة.

أكدت الدكتورة أمانى كامل عميد كلية الصيدلة ود. على الأنور عميد كلية الطب على أهمية البروتوكول فى الأرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للأطباء والصيادلة والعاملين فى المجال الصحى.

كما ناقش الدكتور خالد قدرى عميد كلية تجارة والدكتور صفاء شحاتة القائم بعمل عميد كلية التربية والدكتورة هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبل إتاحة برامج الدبلومات المهنية بالكليات المختلفة بالجامعة لأعضاء نقابةالصيادلة بالقاهرة للإشتراك بها بالإضافة إلى العديد من أنشطة التعاون العلمية المختلفة.

وينتج عن هذا التعاون إعطاء الفرصة للتدريب العملي لعدد أكبر من الصيادلة والعاملين في حقل الرعاية الصحية كذلك الاستفادة من الكوادر المهنية رفيعة المستوى لدى الجامعة وإتاحة الفرصة لخريجي الدبلومات الصادرة عن المعهد ذات الصلة للتسجيل بسجلات الأخصائيين بنقابة الصيادلة في التخصصات المقابلة.