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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقعات تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية

صدى البلد

تنسيق الجامعات 2023 .. شهد محرك البحث الشهير جوجل ،بحثاً مكثفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تنسيق الجامعات 2023 وذلك بسبب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 ومع اقتراب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ويعد تنسيق الجامعات 2023 هى الخطوة الاهم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023 .

 

توقعات تنسيق الجامعات  2023 شعبة أدبي 


أكد عدد كبير من خبراء التعليم عن أقتراب تنسيق الجامعات 2023 بـ تنسيق الجامعات 2022 ، وقد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا ،يمكن معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــا .

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تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات لطلاب الشعبة العملية

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الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني في تنسيق الجامعات 2023
 

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

 

توقعات تنسيق الجامعات  2023 شعبة أدبي 

 

ومن المتوقع حسب اراء خبراء التعليم ، أن تنسيق الجامعات 2023 يتشابه كثيرا مع تنسيق الجامعات 2022 مؤكدين أن سوف يتم ارتفاع تنسيق الجامعات 2023 بنسبة ضعيفة جدا لا تتجاوز 0.5% ويمكن لطلاب معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضعط هنـــــــــــــــا .

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات التنسيق
 

- عدم استيفاء الرغبات المحددة على الموقع الإلكتروني، حيث يتم إتمام عملية التسجيل ورغبات الطالب بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.

- اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي.

- اعتماد الطالب على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم يقدم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- اختيار كلية لا تتناسب مع قدراتك، ولم يجرِ الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

- التسجيل عن طريق المكتبات أو الأماكن التي لا تثق بها وتعرفها جيدا.

 

ويحرص مكتب التنسيق على وضع نموذج استرشادي لتسجيل الرغبات، وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق حتى يتمكن الطلاب من ترتيب رغباتهم بشكل صحيح، ويلزم مكتب التنسيق الطب بكتابة 75 رغبة، حيث إن النظام لن يقبل الرغبات قبل تسجيلها بالكامل.


وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  


 

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