أخبار التعليم| رسمياً.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023.. والوزير يوجه رسالة للطلاب.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا حسمت خلاله حالة الجدل المثارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، جاء ذلك لطمأنة الرأي العام الذي يترقب منذ أيام أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد .. سجل الآن

يستعد موقع صدى البلد لبدء تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد خلال الساعات القادمة .

يتاح الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد ، إمكانية تسجيل البيانات لتسهيل عملية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بمجرد ظهورها .



رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا حسمت خلاله حالة الجدل المثارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، جاء ذلك لطمأنة الرأي العام الذي يترقب منذ أيام أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

مد فترة تقديم الملفات لمدارس التمريض في قنا حتى 1 أغسطس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا ، عن مد فترة التخلفات فى استلام ملفات الراغبين في التقدم لمدارس التمريض ليوم الإثنين والثلاثاء القادمين الموافقين ٣١ يوليو و ١ أغسطس ٢٠٢٣.

استعدادًا لتنسيق الجامعات .. التعليم العالي تعلن قوائم المؤسسات المُعتمدة لحماية الطلاب من النصب

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس سيكون في اليوم التالي لإعلانها بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، وموقع صدى البلد .



ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد عبر هذا الرابط

يستعد موقع “صدى البلد” لإتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد .

ويناشد موقع صدى البلد جميع طلاب الثانوية العامة 2023 واولياء امورهم ، أن يترقبوا ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد .