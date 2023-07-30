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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا حسمت خلاله حالة الجدل المثارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، جاء ذلك لطمأنة الرأي العام الذي يترقب منذ أيام أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

بيان وزير التعليم

حيث قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي موجه لطلاب الثانوية العامة 2023 على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :

أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد  نتيجة الثانوية العامة 2023

رسالتي لأبنائي الطلاب..  نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

خالص الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

وللدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/
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