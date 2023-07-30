نتيجة ثالثة حقوق عين شمس عبر هذا الرابط.. وفتح باب الالتماسات غدا

قال الدكتور محمد صافي إنه تم إعلان نتيجة امتحانات دور مايو 2023 للفرقة الثالثة نظام وانتساب .

وأوضح الدكتور محمد صافي طرق الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الثاني ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بـ Abcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق عين شمس أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الثالثة وذلك بدءا من غد حتى 14 أغسطس .

وأوضح صافي ان التقدم للالتماسات الكترونيا لافتا إلى أن التقديم الالكتروني مفتوح في الاجازات الرسمية.

وكان مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس عقد اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صافى، عميد الكلية ، وبحضور الوكلاء وأعضاء المجلس.

وكرم المجلس فى البداية المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو المجلس من الخارج، حيث أشاد عميد الكلية والأعضاء بالحضور المتميز، والدور المهم الذي اضطلع به على مدار عامين جامعيين كعضو بالمجلس من الخارج قدم خلالهما كل الدعم للكلية وبرامجها، وعبروا عن رغبتهم فى استمراره عضوا به.

وناقش المجلس الضوابط الموضوعية وتشكيل لجنة علمية لتحديد الفائز بجائزة الأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن لأفضل رسائل الدكتوراه خلال العام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، وهى الجائزة المعتمدة من قبل مجلسي الكلية والجامعة ، وتحمل اسم أحد أهم فقهاء القانون المدنى فى مصر والعالم العربى فى الآونة الأخيرة، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمى المتميز ودعم شباب الباحثين.

كما استعرض المجلس تحليلا تفصيليا لنتائج امتحانات دور مايو لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا ، واعتمد أعمال لجان الممتحنين، ووافق على ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتسجيل بعض رسائل الدكتوراه، وتشكيل لجان الحكم على عدد منها.