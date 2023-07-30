أخبار التعليم| آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .. هل المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة تشترط مجاميع عالية؟.. خبير يوضح

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد انتشار عددا من الاخبار المتضاربة بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأعلى للجامعات: فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية الثلاثاء المقبل ..تفاصيل

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح.



بخطوات بسيطة.. شوف نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يستعد موقع صدى البلد لتحميل نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

هل المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة تشترط مجاميع عالية ..خبير يوضح

قال الدكتور حسن الخولى أستاذ بكلية التربية ،إن العديد من المؤسسات التعليمية والحكومية في مصر تقدم منح دراسية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك لتشجيع الطلاب على تحقيق النجاح الأكاديمي وتوفير فرصة للطلاب ذوي الاحتياجات المالية الخاصة.

التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية “الدور الثاني” بدأت وستنتهي 8 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الثانوية الفنية اليوم، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 فى اللغة العربية والتربية الدينية لعدد (40626) طالبا وطالبة.



فوز جامعة عين شمس بالمركز الثانى فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم فوز جامعة عين شمس بالمركز الثانى فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك للجهود المبذولة تحت رئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تولى الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالبيئة والاستدامة في إطار استراتيجيتها للتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وتكثف الجهود للحفاظ على البيئة ومواكبة التطور والتقدم من بينها تطبيق الجامعة مشروعات خضراء ذكية في بنيتها التحتية وبرامجها التعليمية والبحثية، مثل: توسيع المساحات الخضراء في الحرم الجامعي، إنشاء مبانٍ خضراء ذكية، تدوير المخلفات الورقية، استخدام الطاقة الشمسية، التحول الرقمي، ترشيد استهلاك المياه والطاقة إلى جانب إقامة فعاليات صديقة للبيئة في إطار قضايا الاستدامة والمناخ.