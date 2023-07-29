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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بخطوات بسيطة.. شوف نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يستعد موقع صدى البلد لتحميل نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

وينشر موقع صدى البلد خطوات سهلة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/
  • اكتب الاسم
  • اكتب رقم الجلوس
  • اكتب رقم التليفون
  • اكتب البريد الالكتروني
  • اضغط سجل الآن

بعد تسجيل البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/  ، سوف يتمكن الطالب بكل سهولة من الاطلاع على درجاته ومجموعه الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 

ويساعد رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/  الطالب الذي سجل بياناته مسبقاً ، على الوصول بشكل مباشر إلى الصفحة الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة به .

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نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بالدرجات

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/ للطالب  نتيجته بالدرجات وليس بالتقديرات او بالمجموع الكلي فقط

ويظهر على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد https://natega.elbalad.news/ :

  • اسم الطالب
  • رقم جلوسه
  • مدرسته
  • محافظته
  • مجموعه الكلي
  • درجاته في كل مادة
  • حالته "ناجح - له دور ثاني - راسب وباق للاعادة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 

ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي مباشرةً .

ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

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