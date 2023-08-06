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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للاستمتاع بالعطلة الصيفية.. اعرف إجازات الطلاب في العام الدراسي الجديد

إجازة
إجازة

يسعى الكثير من الطلاب إلي الاستمتاع بالإجازة الصفية بعد الخروج من الامتحانات والمذاكرة على مدار العام الدراسي، وعليه يهتم الكثيرون بموعد بدء العام الدراسي.

إجازات العام الدراسي الجديد


ومن المقرر أن يبدأ  العام الدراسي 2024 للجامعات والمدارس مع نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، وقد تختلف بداية الدراسة بالنسبة لبعض المدارس والجامعات التي تتمتع بنظام خاص.

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موعد بداية العام الدراسي فى الجامعات


يحدد بداية العام الدراسي فى الجامعات يوم السبت 30 سبتمبر 2023، حيث تنتهي إجازة الصيف في يوم الخميس 27 سبتمبر، وبذلك يكون متبقي على نهايتها أقل من 60 يوما.

الخريطة الزمنية فى العام الدراسي الجديد

-  ستكون بداية الدراسة يوم 30 سبتمبر 2023 لبدء الدراسة داخل الجامعات والمعاهد كافة.


-الخميس 4 يناير 2024 نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2023/2024.


-  بدء اختبارات الفصل الدراسي الجديد لمنتصف العام 9 من يناير 2024


- يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لمدة 14 أسبوعا


- الخميس 25 يناير 2024 نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول.


- بدء إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير


- الخميس 8 فبراير 2024 نهاية إجازة نصف العام.


- عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2024 


- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعا


- ينتهي العام الدراسي بتاريخ 30 مايو 2024.

ووفق الخريطة الزمنية ستستعد كل المعاهد والكليات والأنظمة التعليمية الجامعة التي تتبع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لبدء العام الدراسي 2024 يوم السبت 2023، وانتهاء الدراسة الجامعية يوم الخميس 30 مايو 2024.

إجازات شهر أغسطس 2023

ويسعي الكثير من الموظفين لمعرفة اجازات شهر أغسطس خاصة بعد قرار الحكومة الذي سيبدأ تطبيقه على مدار هذا الشهر، حيث تم تخصيص يوم الأحد ليكون يوم عمل من المنزل .

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ويحصل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة علي إجازات يومين فى الأسبوع المقرر الجمعة والسبت أما أيام الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس يتم العمل فيها من المنزل اونلاين.

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