حزب الوفد: البرلمان صاحب الاختصاص والمسؤولية في تصدير ما يعبر عنه الشارع

قال الدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ‏أن الأحزاب القديمة دائما ما تحتم عليها المسؤولية الارتباط بالديمقراطية ارتباط وثيق ليس مجرد التعبير وفي النهاية بالنسبة للنظام الانتخابي رأي الأغلبية هو الذي سيتم الاخذ به.

وتابع خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc" أن البرلمان هو صاحب الاختصاص والمسؤولية في تصدير ما يعبر عنه الشارع المصري، مضيفا أن جمهورية مصر العربية لم تحظى بهذا المشهد الديمقراطي وهذه الآلية الشعبية الجديدة للحوار الوطني ولدينا نوع من التفاؤل وأصبحنا اليوم نتحدث ونتناقش عن الشكل الأفضل للانتخابات وفي النهاية كل حزب وتيار يقوم بالدفاع عن وجهة نظره لمصلحة الوطن.