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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ السوداني.. طريقة عمل ملاح الروب الأبيض

الخطوات لعمل ملاح
الخطوات لعمل ملاح الروب الابيض 

نقدم لكم اليوم طريقة عمل ملاح الروب الأبيض الذي يعد من أفضل الوجبات المهمة في المطبخ السوداني.

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مكونات وطريقة عمل ملاح الروب الأبيض 


المكوّنات:
كاسة زبادي كبيرة
بصلتين كبار
فصوص ثوم
قرن شطة خضراء (فلفل حار)
معلقتين دقيق
معلقة سمنه بلدية


الخطوات لعمل ملاح الروب الابيض 


تقطعي البصل وتفرمي الثوم والشطة الخضراء
تنزليهم على الخلاط وتنزلي عليهم الزبادي ومعلقتين الدقيق وتخلطي كل المكونات على الخلاط.
في النار تحطي حلة وتكبي فيها ملعقة سمنه تحمي شويه وتنزلي عليها الخليط وتدي رشة ملح
تقلبي شويه على النار لحدي ما يتقل القوام وتطفي عليه
عند التقديم رشي الوجه بشوية سمنة بلدي

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