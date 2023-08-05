يقلل الكوليسترول وينظم السكر.. أسهل طريقة لعمل مشروب الأفوكادو بالحليب

الأفوكادو فاكهة تتميز بفوائدها الكثيرة، ويفضل تناولها الكبار والصغار فهي تعزز صحة القلب وضغط الدم، وتعمل على خفض نسبة الكوليسترول ، ولها دور مهم في تنظيم نسبة السكر في الدم. وتعمل على إنقاص الوزن ورشاقة الجسم، لذلك فهي تدخل في كثير من طرق تحضير وصفات الدايت والسلطات، لذلك يجب دائماً تناول عصير الأفوكادو بالحليب و العسل، فالحليب كذلك معروف بفوائده العديد للجسم، وبالأخص العضلات والعظام والأسنان. وأيضاً العسل وفوائده العلاجية التي لا تعد ولا تحصى.

ويعتبر هذا المشروب صحي متكامل لذا نقدم أسهل طريقة لعمل عصير الافوكادو بالعسل والحليب .



المقادير



2 حبة أفوكادو

كوب حليب سائل أو لبن زبادي

3 ملعقة كبيرة عسل

كوب من قطع الثلج

كوب من الماء

طريقة التحضير:



● نضع الحليب و الأفوكادو في الخلاط و نخلطهما جيدا .

● نضع قطع الثلج ونخلط مرة أخرى .

● نضيف كوب الماء على الخليط بالتدريج حتى يصل للكثافة المطلوبة.

المصدر times of india