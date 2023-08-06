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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج يفضل تجنبها في الموجة الحارة

الأفضل تجنبها في
الأفضل تجنبها في الموجة الحارة .. 4 أبراج

عندما يتعلق الأمر بالموجة الحارة، يمكن أن يكون بعض الأبراج أكثر عرضة للتأثر السلبي بسبب طبيعة شخصياتها واحتياجاتها الفردية، ومع ذلك، يجب أن تؤخذ هذه المعلومات بروح الدعابة وليس بجدية تامة، ولا يوجد دليل علمي قاطع يؤكد تأثير الأبراج على تحمل الحرارة. 

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الأفضل تجنبها في الموجة الحارة .. 4 أبراج  

وفقا لما نشره موقع هيلثي أربعة أبراج مذكورة بشكل عام في النقاشات الشائعة:

الحمل: يقال إن الأشخاص الذين ينتمون إلى برج الحمل قد يكونون أقل تحملاً للحرارة. قد يكون ذلك بسبب طبيعتهم النشطة والحركية واحتياجهم للحرية والتحرك. قد يصعب عليهم التكيف مع الحرارة الشديدة والشعور بالراحة فيها.

الثور: يقال إن الأشخاص الذين ينتمون إلى برج الثور قد يكونون أكثر عرضة للتأثر بالحرارة الشديدة. يعتبر الثور مرتبطًا بالطبيعة والملذات الحسية، وقد يجدون الحرارة المرتفعة مزعجة وتؤثر على راحتهم واستقرارهم.

السرطان: يعتبر برج السرطان مرتبطًا بالماء والعواطف. يمكن أن يؤثر الطقس الحار على حالتهم المزاجية ويجدون صعوبة في التكيف معه. قد يشعرون بالاحتقان والاكتئاب نتيجة للحرارة الشديدة.

العذراء: يقال إن الأشخاص الذين ينتمون إلى برج العذراء قد يكونون أكثر حساسية تجاه الحرارة الشديدة. العذراء معروفة بدقتها وتركيزها على التفاصيل ورغبتها في الراحة والتوازن. قد يشعرون بالاضطراب في البيئة الحارة ويفضلون البقاء في مكان بارد ومريح.

مع ذلك، يجب أن نذكر مرة أخرى أن هذه المعلومات تعتبر مجرد اعتقادات شائعة ولا تمت للواقع بصلة. يجب أن تتذكر أن القدرة على تحمل الحرارة والتكيف معها تعتمد على العديد من العوامل الفردية مثل الصحة العامة واللياقة البدنية والتغذية السليمة والترطيب الجيد والعادات الشخصية.

الأبراج الحمل الثور السرطان العذراء ​​​​​​​health

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