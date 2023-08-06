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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت يحيى حفلا موسيقيا في مكتبة الإسكندرية.. اليوم وغدا

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا اليوم وغدا بمكتبة الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقدم عمر خيرت عدد من المقطوعات الموسيقية التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من أبرزها فرقة ناجى الله وخالى بالك من عقلك واعدام ميت وضمير ابلة حكمت.

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تحدث عمر خيرت عن رأيه في اغاني المهرجانات بعد توجيه سؤال له من الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما.

ورد عمر خيرت عليه بكلمة واحده خلال ندوة تكريمه بقصر السينما:" أعتبرها نكتة".

عمر خيرت

تأتي ندوة تكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن خطة كبيرة وضعها الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة الوزيرة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة، وهذه الخطة على أثرها تم تكريم الفنان القدير حسن يوسف وفراشة الاستعراض فريدة فهمى.

وكان حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت الذي أقيم بالصوت والضوء، أبرزهم المنتج محمد العدل والفنان صدقي صخر والدكتورة ميرفت أبو عوف والمؤلف الموسيقى نبيل علي ماهر.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الموسيقار عمر خيرت حينما بدأ بعزف مقطوعة مسألة مبدأ، وحرص على التصفيق والتمايل والاندماج مع المقطوعة.

فاجأ الموسيقار عمر خيرت جمهور حفله في الصوت والضوء بظهور الفنانة ريهام عبد الحكيم، والتي أكدت أن الموسيقار الكبير وش السعد عليها بأغنية فيها حاجة حلوة.

وقبل الحفل، أجرى المؤلف الموسيقي عمر خيرت بروفات مكثفة مع المايسترو ناير ناجي وفرقته الموسيقية.

وأكد عمر خيرت، أنه سيقدم للجمهور تجربة جديدة وممتعة من خلال هذا الحفل ليقدم من خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، بالإضافة إلي عدد من المفاجآت التي تم التحضير لها.

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