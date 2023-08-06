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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب ناشئي الطائرة يضمن التأهل لثمن نهائي بطولة العالم

منتخب ناشئي الطائرة
منتخب ناشئي الطائرة

فاز المنتخب المصري لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني أحمد سمير، على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 3-0، في ثالث لقاءات المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة بالأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم في ساعة مبكرة من صباح الأحد على الصالة الرئيسية بمدينة سان جوان الأرجنتينية سيطرة مصرية من بداية المباراة وحتى نهايتها.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-20، 25-21، 25-21".

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المصري الصعود لثمن نهائي البطولة المونديالية بعد الفوز على صربيا وكوستاريكا والخسارة أمس من المنتخب الأمريكي. 

ومن المقرر، أن يصطدم ناشئو الفراعنة في الجولة المقبلة مع المنتخب الأرجنتيني صاحب الأرض والجمهور المقرر إقامتها في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، فيما اختتم المنتخب الكوستاريكي مبارياته في دور المجموعات.

وتضم قائمة أبناء النيل 12 لاعبًا وهم: "حمزة الصافي - ياسين خالد - أسر حسام - محمود إبراهيم - صلاح محمد - أحمد رضا - حازم محمد - إبراهيم عادل - مازن شريف - شريف محمد - يوسف أحمد - محمد أمير".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من: "أمريكا - كوستاريكا - الأرجنتين - صربيا".

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