«طبول الحرب النووية تدق».. تحذير عاجل من الأمم المتحدة

حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، من أن "طبول الحرب النووية تدق مرة ‏أخرى".‏



وحث في رسالة بمناسبة الذكرى الـ78 للقصف الذري على هيروشيما، المجتمع الدولي على التعلم من "الكارثة النووية"، التي حلت بالمدينة اليابانية في 6 أغسطس 1945.



وقال أنطونيو جوتيريش:"طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى، إن عدم الثقة والانقسام آخذان في الازدياد، والشبح النووي الذي كان يلوح في الأفق على الحرب الباردة قد ظهر من جديد".



وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه، من أن “بعض الدول تدق بشكل متهور بالسيف النووي مرة أخرى، وتهدد باستخدام أدوات الإبادة هذه”.



وأكد أن "المنظمة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية".