روسيا تفرض قيودا على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار فنوكوفو الدولي

لأسباب أمنية..

فرضت روسيا قيودا مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو لأسباب أمنية.

وكان أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبانين في نبأ عاجل أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية.

كان قد قال مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إن النيران اندلعت في سقف خشبي لمبنى جامعي في المدينة عقب قصف أوكراني حدث أمس السبت.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية عبر تلجرام: «نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة»، وفقاً لوكالة "رويترز".