رئيس جهاز حماية البحيرات يكشف سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ الإسكندرية

كشف صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية

وأوضح صلاح مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، أن "شهري أغسطس وسبتمبر هما فترة التزاوج والتبويض للأسماك، وتتجه للشواطئ لبدء العملية"، مضيفا أن "أحد مراكب الصيد الكبيرة ألقت شباكا ضخمة في منطقة تجمعات الأسماك المتجهة للتبويض، وهذه الشباك اصطدمت بالصخور في التربة، فلم تخرج الشباك بسهولة".



وأكمل صلاح مصيلحي: "مع تراكم الأسماك داخل الشباك لفترات طويلة، وارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة المركب على رفع الشباك، أدى ذلك إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المركب الذي اصطاد السمك في فترة التبويض".



وكانت صور متداولة لنفوق كميات من الأسماك في مياه البحر بمنطقة المكس غربي الإسكندرية، أثارت قلق العديد من المواطنين عقب انتشارها على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من وجود عمليات بيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق.

وكشف عدد من صيادي المنطقة أن الأسماك النافقة كانت وقعت من شباك صيد بعد تمزق الغزل على إحدى المراكب وأشار إلى أنه أثناء جمع الأسماك في شباك أحد المراكب تبين وجود كميات كبيرة داخل الغزل ما أدى لتمزقه بعد فترة وهو ما تسبب في ظهور الأسماك قرب الميناء البحري للمراكب.

جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار كان قام بتشكيل فريق بحثي برئاسة الدكتورة عبير السحرتي، أستاذة الكيمياء البحرية ورئيسة لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار، لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد "شعبة البيئة البحرية" على أن يقوم المعهد بإعداد تقرير وافٍ عن مسببات النفوق بصورة علمية وتقديمها.