عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جهاز حماية البحيرات يكشف سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ الإسكندرية

صدى البلد

كشف صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية 
وأوضح صلاح مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، أن "شهري أغسطس وسبتمبر هما فترة التزاوج والتبويض للأسماك، وتتجه للشواطئ لبدء العملية"، مضيفا أن "أحد مراكب الصيد الكبيرة ألقت شباكا ضخمة في منطقة تجمعات الأسماك المتجهة للتبويض، وهذه الشباك اصطدمت بالصخور في التربة، فلم تخرج الشباك بسهولة".

 


وأكمل صلاح مصيلحي: "مع تراكم الأسماك داخل الشباك لفترات طويلة، وارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة المركب على رفع الشباك، أدى ذلك إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المركب الذي اصطاد السمك في فترة التبويض".


وكانت صور متداولة لنفوق كميات من الأسماك في مياه البحر بمنطقة المكس غربي الإسكندرية، أثارت قلق العديد من المواطنين عقب انتشارها على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من وجود عمليات بيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق.

 

وكشف عدد من صيادي المنطقة أن الأسماك النافقة كانت وقعت من شباك صيد بعد تمزق الغزل على إحدى المراكب وأشار إلى أنه أثناء جمع الأسماك في شباك أحد المراكب تبين وجود كميات كبيرة داخل الغزل ما أدى لتمزقه بعد فترة وهو ما تسبب في ظهور الأسماك قرب الميناء البحري للمراكب.

 

جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار كان قام بتشكيل فريق بحثي برئاسة الدكتورة عبير السحرتي، أستاذة الكيمياء البحرية ورئيسة لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار، لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد "شعبة البيئة البحرية" على أن يقوم المعهد بإعداد تقرير وافٍ عن مسببات النفوق بصورة علمية وتقديمها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

ترشيحاتنا

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للطالبات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

برقم السيارة .. رابط الاستعلام عن المخالفات من الإنترنت

بيطري الجيزة: ضبط 13 طنا و404 كيلو لحوم ومفروم دواجن غير صالحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ